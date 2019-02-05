Minik yürekler Yemen’i ve yetimleri unutmadı

Yemen'de 4 yıldır süren iç savaş ve diğer olumsuzluklar nedeniyle zor durumda olan Yemen halkına yardım etmek üzere harekete geçen İstanbul'da bir özel okulda ilkokul öğrencileri yardım kermesi düzenlendi. Evde yaptıkları yiyeceklerden elde edilen gelirleri Yemen'e gönderen minikler, Yetim Projesi kapsamında ise harçlıklarını biriktirdi ve düzenledikleri ikinci kermesten gelirle birleştirip yetimlere ulaştırdı.

4 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle Yemen'de 21 milyon insan gıda, sağlık ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamamakta, hayatlarını olumsuzluklar ve zorluklar üzerinde sürdürmeye çalışmaktadır. İç savaşın çatışmaları ve acıları içinde hayatta kalabilme mücadelesi veren Yemen halk, kıtlıkla karşı karşıya, ölümle burun buruna bir yaşam sürdürüyor. Öğrenciler Yemenliler'in bu dramına kayıtsız kalmadı.



Yardım kermesi düzenleyen öğrenciler, elde edilen gelirleri İHH aracılığıyla Yemen'e gönderdi. 1 milyon çocuğun açlık tehdidi altında olduğu Yemen'e el uzatan öğrenciler, kendi yaş grubunda zor durumda olan çocuklar için yaptıkları bu sosyal sorumluluk görevinin mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler, "Yemenliler'in zor durumda olduğunu biliyoruz. Onlara yardım etmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Yaşanan acılara sessiz kalmak istemiyoruz. Yemen'de çocuklar aç kalıyor, biz onlara yardım etmek için böyle bir etkinlik düzenliyoruz." dedi.

Dünyada milyonlarca çocuk aile hayatından, sevgisinden ve şefkatinden yoksun hayatta kalma mücadelesi vermesine yönelik de çocuklar Yetim Kardeşim Projesi kapsamında harçlıklarını biriktirdi ve ikinci bir kermese imza attı. Öğrencilerin yardım kermesi sayesinde dünyanın farklı noktalarında bulunan yetim çocukların temizlik, gıda, eğitim gibi birçok alandaki ihtiyaçları karşılanmak üzere para toplandı.