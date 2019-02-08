Fuat Sezgin adına bilim olimpiyatı

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Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği bilim olimpiyatları, bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adıyla gerçekleştirilecek. Çekmeköy Belediyesi, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Kırıkkale Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek 4. Uluslararası Fuat Sezgin Bilim Olimpiyatları'nın protokol imza töreni İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nda yapıldı. Törende konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, önemli bir ana şahitlik ettiklerini dile getirerek, "İlkini değerli hocamız Aziz Sancar'ın, ikincisini Aliya İzzetbegoviç'in, üçüncüsünü merhum Necmettin Erbakan hocamızın adıyla yaptığımız bilim olimpiyatları yarışmasının dördüncüsünü de Fuat Sezgin adına yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.