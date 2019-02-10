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'da 7 ayakları bağlı halde ölü bulundu

Yol kenarındaki kar izlerini takip eden dört arkadaş, kar üzerindeki kan izlerini görünce şok oldu. Yürüyüşe çıkan arkadaşlar kan izlerini takip edince, gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Ayaklarından birbirine bağlı 7 köpeğin üzeri karlarla örtülmeye başlamıştı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2019 20:04 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 20:17
Konya'da 7 köpek ayakları bağlı halde ölü bulundu

Konya'nın Bozkır ilçesinde 7 köpek, ayakları bağlı halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Yaylası'na yürüyüş yapmak için giden dört arkadaş, yol kenarındaki karların üzerinde gördükleri kan izlerini takip edince ayaklarından bağlanmış 7 köpeğin ölüsünü buldu.

Yürüyüş yapanlardan Cemil Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bozkır-Antalya kara yolunda dört arkadaş yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Bölgeden geçerken tesadüfen kan izleri gördüklerini ifade eden Türkan, "Yaklaştığımızda ayakları bağlanmış 7 köpek ölüsü gördük. Dehşete kapıldık. Büyük ihtimalle dün atılmış." dedi.

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Konya'da 7 köpek ayakları bağlı halde ölü bulundu
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