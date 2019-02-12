Şehit Astsubay Yakup Avşar, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenazesi, ilk olarak merkeze bağlı Faik Şahenk Bulvarı'ndaki baba evine getirilerek helallik istendi. Helallik sırasında baba Zekeriya ve anne Fati Avşar gözyaşlarına boğuldu.

Daha sonra şehit Teknisyen Üstçavuş Astsubay Yakup Avşar için Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ve binlerce vatandaş katıldı.

Dört kardeşin en küçüğü olan Şehit Yakup Avşar'ın eşi Mürşide Avşar'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Törende babası Zekeriya Avşar tekerlekli sandalye ile oğlunun tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Yakup Avşar, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.