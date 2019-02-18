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'de köpeğini vatandaşlara saldırtan gence vatandaşlar müdahale edince polis havaya ateş açtı!

'de silah sesleri... Köpekli kavgaya polis silahla müdahale etti. Kadıköy'de gezdirdiği cinsi köpeği etrafa saldırttığı iddia edilen genç, mahallenin gençleri tarafından darp edildi. Film sahnelerini hatırlatan anlar cep telefonu kamerasında

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 09:50

İstanbul Kadıköy'de gezdirdiği Rotweiller cinsi köpeği etrafa saldırttığı iddia edilen genç, mahallenin gençleri tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis kavgayı ayırmak için havaya ateş etti. Köpek polislere saldırmak isteyince, polis tekrar havaya ateş açmak zorunda kaldı. Adeta film sahnelerini andıran anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Olay Kadıköy Hasanpaşa'da geçtiğimiz perşembe yaşandı. İddiaya göre Rotweiller cinsi köpeği gezdiren bir genç, köpeğini başka kişilere saldırtmak istedi. Bu sırada semtte oturan gençler kısa sürede olay yerinde toplanarak, köpekli genci darp etmeye başladı. Olay yerine çağrılan polis ekipler, kavgayı ayırabilmek için havaya ateş etti ancak Rotweiller cinsi köpek hızını alamadı. Köpek bu kez polislere saldırmak isteyince, polis ekipleri tekrar havaya ateş açmak zoruna kaldı. Diğer polis memurları da elleri tetikte bekledi. Adeta aksiyon filmlerini hatırlatan anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.


Görüntülerde polisin havaya ateş açmasına rağmen gençler arasındaki kavga ve küfürleşmenin devam ettiği görülüyor.

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Kadıköy'de köpeğini vatandaşlara saldırtan gence vatandaşlar müdahale edince polis havaya ateş açtı!
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