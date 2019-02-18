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'de yorgunluktan yere çöken atını tekmeledi

'de sahibinin, atık kağıt yüklü arabayı çekerken yorgunluktan yere çöken atını kırbaçlayıp tekmeleyerek kaldırmaya çalışması tepki çekti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 17:38
Kayseri'de yorgunluktan yere çöken atını tekmeledi

Olay, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Atık kağıt yüklü arabayı çeken at, yorgunluk nedeniyle yere çöktü. Sahibi, önce kırbaçlayarak, sonra da tekmeleyerek atı kaldırmaya çalıştı. Çevredekiler, "Neden hâlâ vuruyorsun, zabıtayı çağır" diyerek atın sahibine tepki gösterdi. Cep telefonuyla görüntülenen kimliği belirsiz kişi, uyarılara aldırmadı ve atı kaldırıp yola devam etti.

Kayseri'de yorgunluktan yere çöken atını tekmeleyerek kaldıran vicdansız adama tepki!

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Kayseri'de yorgunluktan yere çöken atını tekmeledi
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