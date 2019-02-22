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İmam ve eşi ölü bulundu

’da 20 yıllık imam Hasan Arslan (52) ve eşi Fatma Arslan (49) ahırda ayakları bağlı halde, av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu

Giriş Tarihi: 22.2.2019
İmam ve eşi ölü bulundu
Manisa'nın Gördes ilçesi imam ve eşinin şüpheli ölümüyle sarsıldı. Gördes'in Karayağcı Mahallesi'ndeki camide 20 yıldır imamlık yapan Hasan Arslan ile eşi Fatma Arslan, dün 08.30 sıralarında, evlerine 35 kilometre mesafedeki kırsal Benliali Mahallesi'ndeki ahırda, yakınları tarafından ölü bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, ayakları bağlı olan çiftin çenelerinin altından av tüfeğiyle vurulmuş olduklarını belirledi. Soruşturma başlatan jandarma, 2 çocuk annesi Fatma Arslan'ın cep telefonundan dün 04.00 sıralarında, ağabeyinin kızına 'İntiharımızdan kimse sorumlu değildir' yazılı bir mesaj gönderildiğini, notu sabah uyandığında fark eden yakınlarının da önce evlerine, ardından ahıra kontrol için geldiklerinde çiftin cesetlerini gördüklerini belirledi. Ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümleri şüpheli bulunan çiftin cesetleri, otopsi için savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Çiftin ölümü yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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İmam ve eşi ölü bulundu
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