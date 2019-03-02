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yolunda faciaya kıl payı

’da lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsü dönüşü yasak yola girince virajı alamayarak devrildi. Uçuruma yuvarlanmasına ramak kala yan yatan otobüstekilerden 2’si ağır 48 kişi yaralandı

TUNA ÇAM
TUNA ÇAM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019
Uludağ yolunda faciaya kıl payı
İstanbul'dan gelerek Uludağ'da günübirlik tatil yapan Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Hüseyin Cingöz idaresindeki tur otobüsü, dönüş yolunda Doburca mevkisinde dağ yoluna ek olarak yapılan kestirme yolda kontrolden çıkarak devrildi. Otobüs çelik bariyerler sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulurken bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi. Kazada, otobüsteki 41 öğrenci ve 6 öğretmen ile şoför yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, 2 ağır yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın yaşandığı yolun, otobüsler ile TIR ve kamyonların kullanımına kapalı olduğu ortaya çıktı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Hüseyin Cingöz "Yolun yasak olduğunu bilmiyordum nasıl olduğunu otobüsün nasıl devrildiğini anlamadım'' dedi. 2018 Ağustos ayında yine Uludağ'da piknikten dönen öğrencileri taşıyan bir tur otobüsü aynı virajda kaza yapmış ve 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 38 öğrenci de yaralanmıştı.
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Uludağ yolunda faciaya kıl payı
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