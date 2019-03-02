Uludağ yolunda faciaya kıl payı

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İstanbul'dan gelerek Uludağ'da günübirlik tatil yapan Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Hüseyin Cingöz idaresindeki tur otobüsü, dönüş yolunda Doburca mevkisinde dağ yoluna ek olarak yapılan kestirme yolda kontrolden çıkarak devrildi. Otobüs çelik bariyerler sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulurken bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi. Kazada, otobüsteki 41 öğrenci ve 6 öğretmen ile şoför yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, 2 ağır yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın yaşandığı yolun, otobüsler ile TIR ve kamyonların kullanımına kapalı olduğu ortaya çıktı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Hüseyin Cingöz "Yolun yasak olduğunu bilmiyordum nasıl olduğunu otobüsün nasıl devrildiğini anlamadım'' dedi. 2018 Ağustos ayında yine Uludağ'da piknikten dönen öğrencileri taşıyan bir tur otobüsü aynı virajda kaza yapmış ve 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 38 öğrenci de yaralanmıştı.