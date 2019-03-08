Kadınlar Günü mesajları 2019 yayınlandı! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları ve sözleri burada

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güzel resimli Kadınlar Günü mesajları ile sözlerini bulabilirsiniz. 8 Mart 1857 yılında New York'ta 40.00 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşullarında çalışmak için greve başladı; yerel polislerin işçilere saldırması, ardından çıkan yangında 120 kadın işçi öldü; cenazelerine ise 10.000'i aşkın kişi katıldı. Bu yaşananlar Dünya Kadınlar Günü'nün tarihine yön verdi. Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1977 yılında 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kararlaştırdı. Emeğin, mücadelenin simgesi olan Kadınlar için özel hazırladığımız Kadınlar Günü resimli mesajları için doğru adrestesiniz.

8 MART 2019 RESİMLİ DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

16 Aralık 1977 yılında 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını sağlayan kadınlara, emekçilere, bizleri 9 ay boyunca karnında taşıyan ve sonsuza dek yaslayacak omzumuz olan annelerimize, mutluluklarımızı borçlu olduğumuz hayat arkadaşlarımıza armağan edilen bu özel gün için hazırladığımız en güzel Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri ile sizde gerek WhatsApp gerek Facebook gerek Twitter gerek SMS gerekse Instagram yoluyla gönderip kendinizi hatırlatabilirsiniz.