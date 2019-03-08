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2019 yayınlandı! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları ve sözleri burada

8 Mart Dünya ve sözleri için doğru adrestesiniz! Dünya genelinde kutlanan bu özel gün ile bir kez daha annelerimizin, eşlerimizin ve tüm kadınların değerini anlayıp her koşulda onların yanında olmalıyız. Bugünün ortaya çıkış süreci de gerçek emek hikayeleri taşımaktadır. Emek mücadelesi veren kadınlar için son derece önemli ve değerli bir tarih olan 8 Mart Dünya Kadınlar ile ilgili kısa, uzun mesajları burada bulabilirsiniz. İşte yeni 2019 Kadınlar Günü mesajları ve sözleri!

Giriş Tarihi: 8.3.2019 08:25 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 08:25
Kadınlar Günü mesajları 2019 yayınlandı! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları ve sözleri burada

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güzel resimli ile sözlerini bulabilirsiniz. 8 Mart 1857 yılında New York'ta 40.00 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşullarında çalışmak için greve başladı; yerel polislerin işçilere saldırması, ardından çıkan yangında 120 kadın işçi öldü; cenazelerine ise 10.000'i aşkın kişi katıldı. Bu yaşananlar Dünya Kadınlar Günü'nün tarihine yön verdi. Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1977 yılında 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kararlaştırdı. Emeğin, mücadelenin simgesi olan Kadınlar için özel hazırladığımız Kadınlar Günü resimli mesajları için doğru adrestesiniz.

8 MART 2019 RESİMLİ DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

16 Aralık 1977 yılında 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını sağlayan kadınlara, emekçilere, bizleri 9 ay boyunca karnında taşıyan ve sonsuza dek yaslayacak omzumuz olan annelerimize, mutluluklarımızı borçlu olduğumuz hayat arkadaşlarımıza armağan edilen bu özel gün için hazırladığımız en güzel Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri ile sizde gerek WhatsApp gerek Facebook gerek Twitter gerek SMS gerekse Instagram yoluyla gönderip kendinizi hatırlatabilirsiniz.

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Kadınlar Günü mesajları 2019 yayınlandı! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları ve sözleri burada
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