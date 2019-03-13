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Son dakika haberi: ve ! - ve Facebook’a neden giriş yapılamıyor?

Özellikle dendiği zaman akla ilk gelen platformlar ve oluyor. Bu platformları sık kullanan bireyler son bir saattir giriş problemi yaşıyorlar. Sürekli telefonları ile sosyal medyada gezinti yapan bireyler Instagram ve ? İnstagram ve Facebook’a neden giriş yapılamıyor? Sorularının yanıtını araştırıyorlar. Konuyla ilgili gelişmeler son dakika olarak takip ediliyor. Biz de bu konuyla ilgili tüm detayları sizler için derledik…

Giriş Tarihi: 13.3.2019 21:00 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 21:00
Son dakika haberi: Facebook ve İnstagram çöktü! - Instagram ve Facebook’a neden giriş yapılamıyor?

Yaklaşık bir saati aşkın süredir İnstagram ve Facebook'a erişim problemi yaşanıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye'de bu platformları kullanan milyonlarca kullanıcı araştırmalara başladılar. Erişim problemi yaşayan bireyler Instagram ve Facebook çöktü mü? Facebook ve İnstagram'a neden giriş yapılamıyor? İşte konuyla ilgili gelişmeler…

Bazı kullanıcılar Instagram ve Facebook'ta erişim sorunları yaşamaya başladı. Şimdi birçok kişi Facebook ve Instagram'da, mesaj göndermek, anasayfa akışını yenilemek, fotoğraf yüklemek gibi işlemleri yapamıyor. Instagram ve Facebook'tan konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Son dakika haberi: Facebook ve İnstagram çöktü! - Instagram ve Facebook’a neden giriş yapılamıyor?
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