Son dakika haberi: Facebook ve İnstagram çöktü! - Instagram ve Facebook’a neden giriş yapılamıyor?

Yaklaşık bir saati aşkın süredir İnstagram ve Facebook'a erişim problemi yaşanıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye'de bu platformları kullanan milyonlarca kullanıcı araştırmalara başladılar. Erişim problemi yaşayan bireyler Instagram ve Facebook çöktü mü? Facebook ve İnstagram'a neden giriş yapılamıyor? İşte konuyla ilgili gelişmeler…

Bazı kullanıcılar Instagram ve Facebook'ta erişim sorunları yaşamaya başladı. Şimdi birçok kişi Facebook ve Instagram'da, mesaj göndermek, anasayfa akışını yenilemek, fotoğraf yüklemek gibi işlemleri yapamıyor. Instagram ve Facebook'tan konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.