18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri ile destanın 104. yıldönümü! Resimli kısa ve uzun (2, 3, 4 kıta) Çanakkale şiirleri

Şanslı destandan bugüne kadar Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler ve kitaplar yazılmış, birçok belgesel ve film ile bu zafer anlatılmaya çalışılmıştır. Her yıl olduğu gibi bu önemli ve anlamlı gün tüm yurtta coşku ile kutlanacak. 104. yıldönümünde 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri birçok okulda yapılacak olan törenlerde okunacak. En güzel kısa ve uzun Çanakkale Zaferi şiirleri sabah.com.tr'de bulabilirsiniz.

ÇANAKKALE ŞİİRLERİ

İşte Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümü için seçtiğimiz coşku dolu şiirler;

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