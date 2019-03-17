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Zaferi şiirleri ile destanın 104. yıldönümü! Resimli kısa ve uzun (2, 3, 4 kıta) Çanakkale şiirleri

Destanı’nı yarın tüm Türkiye gururla anacak… Özellikle gençlik tarafından, destanı temsil eden resimler ve şiirleri ile kutlanacak. Milyonlarca Türk, 18 Mart 1915’te Türk ordusunun yazdığı Çanakkale Destanı haftasını bekliyor. Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu’nun İtilaf Devletleri’ne karşı galip gelmesiyle sonuçlanmış ve tüm dünyanın hayranlıkla baktığı bir destan olmuştur. Önümüzdeki hafta kutlanacak bu şanlı zafer için “Çanakkale Şiirleri” araştırmaları başladı. Çanakkale Destanı kısa ve uzun resimli şiirleri haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.3.2019 08:59 Güncelleme Tarihi: 17.3.2019 08:59
18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri ile destanın 104. yıldönümü! Resimli kısa ve uzun (2, 3, 4 kıta) Çanakkale şiirleri

Şanslı destandan bugüne kadar Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler ve kitaplar yazılmış, birçok belgesel ve film ile bu zafer anlatılmaya çalışılmıştır. Her yıl olduğu gibi bu önemli ve anlamlı gün tüm yurtta coşku ile kutlanacak. 104. yıldönümünde 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri birçok okulda yapılacak olan törenlerde okunacak. En güzel kısa ve uzun Çanakkale Zaferi şiirleri sabah.com.tr'de bulabilirsiniz.

ÇANAKKALE ŞİİRLERİ

İşte Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümü için seçtiğimiz coşku dolu şiirler;

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18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri ile destanın 104. yıldönümü! Resimli kısa ve uzun (2, 3, 4 kıta) Çanakkale şiirleri
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