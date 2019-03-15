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  • Çanakkale Zaferi şiirleri ile destanın 104. Yıldönümü! Resimli kısa ve uzun (2, 3, 4 kıta) Çanakkale şiirleri

şiirleri ile destanın 104. Yıldönümü! Resimli kısa ve uzun (2, 3, 4 kıta)

'na sayılı günler kaldı… Özellikle gençlik tarafından, destanı temsil eden resimler ve şiirleri ile kutlanacak. Milyonlarca Türk, 18 Mart 1915'te Türk ordusunun yazdığı Çanakkale Destanı haftasını bekliyor. Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'ne karşı galip gelmesiyle sonuçlanmış ve tüm dünyanın hayranlıkla baktığı bir destan olmuştur. Önümüzdeki hafta kutlanacak bu şanlı zafer için "" araştırmaları başladı. Çanakkale Destanı kısa ve uzun resimli şiirleri haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 11:07
Çanakkale Zaferi şiirleri ile destanın 104. Yıldönümü! Resimli kısa ve uzun (2, 3, 4 kıta) Çanakkale şiirleri

İşte için yazılmış kısa ve uzun resimli şiirler...

Çanakkale Zaferi şiirleri ile destanın 104. Yıldönümü! Resimli kısa ve uzun (2, 3, 4 kıta) Çanakkale şiirleri

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen
Ordaki şehitlerdir tarihlere şan veren
Vatan toprağı için can ile serden geçen
Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken

Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını
Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını
Komayacağız yerde şehitlerin kanını
Korku bilmez bu millet artıracak şanını

Mehmedoğlu Seyyid'in mermiyi kaldırışı
Dünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışı
Anlayacak kafirler bucağı ve karışı
Türküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışı

Gaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!
Anzak, Hindu, İngiliz... Hepsi harab ve bitab
Her renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu ab
Çanakkale suyu bu ne Rum dinler ne Arab

Anafarta, Dardanos, Boğalı, Seddülbahir
Türktedir bu topraklar dünyada evvel ahir
Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerdedir
'Çanakkale Geçilmez' bu da açık gerçektir

Samet Mehmet Bora

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Çanakkale Zaferi şiirleri ile destanın 104. Yıldönümü! Resimli kısa ve uzun (2, 3, 4 kıta) Çanakkale şiirleri

ZAFER MARŞI

Tarihi çevir, nal sesi kısrak sesi bunlar
Delmiş Roma'nın kalbini mızrak gibi Hun'lar

Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, Peçenekler
Türk'ün tarihine binbir zafer ekler

Dünya atımın nalları altında ezildi
Kaç haçlı sefer göğsüme çarpınca kesildi

Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden
Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden.

Çanakkale Zaferi şiirleri ile destanın 104. Yıldönümü! Resimli kısa ve uzun (2, 3, 4 kıta) Çanakkale şiirleri

ŞİİRİ

Analar babalar atalar ağlıyor
Düşman askeri doğru durmuyor
Çanakkale şehit veriyor

Kim bilir hangi asker
Kim bilir hangi vatan
Yok olup gidiyorlar bu dünyadan
Gözleri bile yaşarmadan

Ana kucacı asker ocağı
Çanakkaledeki düşmanları
Düşünmeden şehit olan asker
Kendi vücudunu sper eder

Şimdi kurtuldu tüm türkiye
Askerlerin sayesinde
Sende önem ver vatanınla devletine
Hiç bir zaman düşmana ezdirme

Çanakkale Zaferi şiirleri ile destanın 104. Yıldönümü! Resimli kısa ve uzun (2, 3, 4 kıta) Çanakkale şiirleri

ÇANAKKALE ŞEHITLERİ

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak
Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

M.Akif ERSOY

Çanakkale Zaferi şiirleri ile destanın 104. Yıldönümü! Resimli kısa ve uzun (2, 3, 4 kıta) Çanakkale şiirleri
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Çanakkale Zaferi şiirleri ile destanın 104. Yıldönümü! Resimli kısa ve uzun (2, 3, 4 kıta) Çanakkale şiirleri

Çanakkale

Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.
Her karış torağında bin,şehit bir mezar.
Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Sen rahat uyu ey şanlı şehit.
Gölgesinde gölgelen al bayrağın.
Hangi kem göz sana edebilir nazar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Yedi cihana yeter yazdığın destan.
Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.
Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.
Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.
Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

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