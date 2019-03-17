Seyit Onbaşı kimdir? 18 Mart Çanakkale Zaferi kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın hayatı hakkında merak edilenler

18 Mart Çanakkale Zaferi, içerisinde de binlerce yaşanmışlık barındırmaktadır. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz Seyit Ali Çabuk'undur. Onbaşı Seyit olarak da bilinen bu isim, savaşın seyrini değiştiren önemli karakterlerden birisidir. Yaklaşık 276 kilogramlık top mermisini taşıyan ve bununla İngiliz zırhlısına büyük bir hasar vererek batmasını sağlayan Seyit Onbaşı, bu hareketiyle büyük ün sağladı. Her Çanakkale Zaferi'nde de şehitler için dualar okunurken, savaşın gidişatını değiştiren kahramanlar için de minnet duyulur. İşte, bu isimlerden birisi olan Seyit Onbaşı'nın hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler...



SEYİT ONBAŞI KİMDİR? İŞTE HAYATI

Kocaseyit bilinen bir diğer adıyla Seyit Onbaşı, 1889 yılında Havran ilçesinin Çamlık(eski adı Manastır'dır) Köyü'nde dünyaya geldi.

1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı. 18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürttü. Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı. Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean'a hafif bazı hasarlar verdiyse de, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı Ocean'a ağır yara verdi. Atılan mermi geminin su kesiminin biraz altına isabet ederek geminin anında yan yatmasına neden oldu, daha sonra Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean" da bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı. Bu yüzden komutan ona "onbaşılık" unvanını verdi. Çanakkale savaşından bir gün sonra Seyit Ali Onbaşı'dan top mermisi sırtında fotoğrafı çekilmesi istendi. Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Sonra Seyit Ali Onbaşı "Yine savaş çıksın, yine kaldırırım" dedi. Bundan sonra ancak fotoğrafı tahta bir mermiyle çekilebildi.

Savaşın sona ermesi ile 1918'de köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. 1934 yılında çıkartılan Soyadı Kanunu ile Çabuk soyadını aldı. Seyit onbaşı 1939 yılında verem hastalığı yüzünden hayatını kaybetti.

SEYİT ONBAŞI HEYKELİ



Rumeli Mecidiye Tabyası'nda bulunmaktadır. Boğaz'ı geçip İstanbul'a ulaşmayı amaçlayan müttefik armadasına 18 Mart1915 tarihinde kahramanca karşı koyan tüm Mehmetçiklerimizin ve bu noktada Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını sembolize etmek için yapılmıştır. Ayrıca Mecidiye Tabyası'nın deniz tarafında yol kenarında heykeltıraş Hüseyin Anka Özkan tarafından yapılan bir heykeli daha bulunmaktadır.