Arkeolog ‘ağaç kesme’ yüzünden öldürüldü

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Antalya'daki Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yapan ve kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel (32), Kemer ilçesinde ağaç kesme yüzünden tartıştığı S.P. (32) tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, dün 15.30 sıralarında, Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde meydana geldi. Sinan Sertel ile S.P. arasında Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından S.P., yanındaki bıçakla Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. S.P. olay yerinden kaçtı. Sinan Sertel ise sağlık görevlilerince hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Sertel'in, Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yaptığı ve kazı ekibi başkan yardımcısı olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan S.P.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. İlk başta cinayet aleti bıçağı denize attığını öne süren S.P., jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu karakoldaki ifadesinde bıçağı ormanlık alana attığını itiraf etti. Jandarma şüphelinin ifadesi doğrultusunda bıçağı buldu. S.P.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.