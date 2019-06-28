Dedektif gibi iz sürüyor

İstanbul'da "makas atma" nedeniyle yaşanan cinayet gibi trafik kazasında kızını, torunlarını, yeğenini kaybeden dede Fetullah Akçil, halen firari olan sürücü Yusuf Arıkboğa'yı arıyor... TEM Otoyolu'nda Beşiktaş Harp Akademileri tünelinde 9 Haziran'da sabaha karşı "makas atarak" ilerlediği öne sürülen Arıkboğa'nın kullandığı otomobil, Bursa'dan bayram ziyaretinden dönen içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araca çarptı. Bariyerlere çarparak savrulan araçtaki 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Sürücü Arıkboğa ve yanındaki arkadaşı Abdülsamet Topçi ise arkadan gelen araçta bulunan baba Mehmet Topçi tarafından olay yerinden kaçırıldı. Baba ile oğlu yakalandı, ancak sabıkalı sürücü Yusuf Arıkboğa hâlen aranıyor.



"PKK'YLA BAĞLANTILI"

Kazanın ardından 17 gün geçmesine rağmen halen yakalanamayan sürücünün bulunması için dedektif gibi iz süren kazada ölen Seyhan Özçelik'in babası Fettullah Akçil, "Bu caninin Mersin kütüğüne kayıtlı olduklarını öğrendim. Muş'tan atladım Mersin'e gittim. Birçok suça karışan bu caninin PKK Mersin uyuşturucu sorumlusu olduğu yönünde iddialar var. Sahte kimlikler kullanıyor. Örgüte gasp, hırsızlık ve uyuşturucudan para kazandırıyor. İnterpol de 'kırmızılı bülten' çıkarmış. Ben de bu caninin serbestçe dolaşmasına dayanamadığım için iz sürüyorum" dedi.

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