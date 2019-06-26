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Motosikletli magandalar yakalandı

'da seyir halindeki motosikletin arkasında otururken kız arkadaşının üstünden atlayıp gidonunun başına geçen sürücü ile kız arkadaşı polis ekiplerince yakalandı. İki sürücüye de toplamda 4 bin 722 lira para cezası uygulandı.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 26.06.2019 20:07 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 20:11
Motosikletli magandalar yakalandı

'da bir motosiklet sürücüsü, seyir halinde olan motosiklette kız arkadaşının üzerinden atlayarak gidonun başına geçmiş ve motosikleti kullanmaya devam etmişti. B.S. isimli şahıs görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmasının ardından olay medyaya yansımıştı.

Motosikletli magandalar yakalandı

Olayla ilgili olarak sürücü B.S. ile E.A. Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.

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Motosikletli magandalar yakalandı

Gözaltına alınan sürücü B.S.ye, Mahkemelerce veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Kanununda belirten yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira...

Motosikletli magandalar yakalandı

motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmemeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamak maddesinden 235 lira..

Motosikletli magandalar yakalandı

güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 108 lira olmak üzere toplamda 2 bin 361 lira para cezası uygulandı.

Motosikletli magandalar yakalandı

Sürücü B.S. hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, E.A. ise Çekmeköy Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Motosikletli magandalar yakalandı

Sürücü E.A.'ya ise sürücü belgesiz olarak araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 108 lira...

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