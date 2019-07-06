Midyat Belediyesi’ne yeni logo!

Mardin Midyat İlçe Belediyesi için yeni hazırlanan logo belediye meclisi tarafından beğenilerek onayladı.

Mardin Midyat İlçe Belediyesi için hazırlanan yeni logo Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında yapılan toplantıda gündeme alınan konular arasındaydı. Meclis toplantısında yeni düzenlenen logo oy birliği ile kabul edildi.

Yeni belediye logosunun, Midyat'ın tanıtımına büyük katkı sunacağını kaydeden Belediye Başkanı Veysi Şahin, "Belediyemizin Yeni Logosunun Hikayesini; Hilal içerisindeki Kilise, Ezidi Mabedi ve Cami sembolleri temsil ediyor. İlçemizde yaşayan üç Dinin Mabetleri, Ay yıldızımız çatısı altında farklı medeniyetlerin unsurlarını temsil etmektedir. Yapının oturduğu üç çizgili platform üç medeniyeti yani İslamiyet, Hristiyanlık ve Ezidilik dinini sembolize etmektedir. Süzülen güvercinler ise barış, sevgi, saygı çerçevesinde bir çatı altında yaşamayı betimlemektedir." Dedi.