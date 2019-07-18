Defne bebek dişli doğdu

İstanbul'da yaşayan Özlem (30) ve Görkem Yüceer (36) çiftinin iki hafta önce bir kız bebekleri dünyaya geldi. Diğer bebeklerden farklı olarak alt iki dişiyle hayata gözlerini açan Defne, hem ailesini hem de doktorları şaşırttı. Defne bebeğin dişlerinin cerrahi operasyonla alınacağı belirtildi. Bebeğinin dişli doğduğunu ilk duyduğunda bunun şaka olduğunu zannettiğini söyleyen anne Özlem Yüceer şunları söyledi: "Bizim için şaşırtıcı bir durum oldu. Dişlerin alınacağı ve bunun korkulacak bir işlem olmadığı söylendi. Doğumdan önce 7 aylık hamileyken Defne'nin dişli doğduğunu rüyamda görmüştüm. Doğumda söylenince aklıma o rüya geldi."







Baba Görkem Yüceer de "'Dişli bebeğiniz oldu' dediklerinde 'İnatçı' demek istiyorlar zannettim. Defne bizim için özel bir bebekti. Doğumun etkisiyle daha da özelleşti. Sağlığı için en kısa zamanda uzmanlar tarafından dişleri alınsın istiyoruz" dedi.



'3 BİN DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜYOR'

Doğumu gerçekleştiren İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır ise tıp dilinde 'natal diş' adı verilen doğum dişleri hakkında şu bilgileri verdi: "3 bin doğumda bir görülüyor. Bunlar süt dişi formatında oluştuğu ve kemiği tutmadığı için sallanarak düşme ihtimali ve bebeğin yutma riski söz konusu. Dişleri yavaş yavaş sallanmaya ve kendini bırakmaya başladığı zaman" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU