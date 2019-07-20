Gören herkes isyan etmişti! Cezası belli oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 genç cip ile sahildeki caretta kaplumbağalarının üreme alanlarında drift yaptı. Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Obalar mevkisinde deniz kenarında ciple drift yapan gençleri gören Şehabettin Yaşar (75), gençleri, bu alanın caretta üreme alanı olduğunu bu yüzden kumsalda araç kullanmamaları gerektiği konusunda uyardı. Alkollü oldukları iddia edilen gençler, Şehabettin Yaşar'a küfür ve hakaret etti daha sonra da yaşlı adamı darp etti.



Aracın kuma saplanmasının ardından gençler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine önce polis, ardından da yaşananları duyan gönüllü çevreciler de geldi. Polis ve gönüllü çevrecilerin yaptığı inceleme sonucu bazı caretta kaplumbağası koruma kafeslerinin kırıldığını bazı yuvaların ise aracın üstünden geçmesi sonucu yumurtaların zarar gördüğü belirlendi.



Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yakalandı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler gece boyunca İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulduktan sonra verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.