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Gören herkes isyan etmişti! Cezası belli oldu

’nın Kumluca ilçesinde caretta carettaların üreme alanında dirft yapan sürücünün ehliyetine el konulup toplamda 2 bin 110 TL para cezası kesildi. Sürücü E.Y. ile aynı araçta bulunan İ.T. ve R.N. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında olay yeri inceleme görevlilerince yapılan çalışmalara ek olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bilgi verilerek tutanak tanzim ettirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 16:25
Gören herkes isyan etmişti! Cezası belli oldu

'nın Kumluca ilçesinde 3 genç cip ile sahildeki caretta kaplumbağalarının üreme alanlarında yaptı. Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Obalar mevkisinde deniz kenarında ciple drift yapan gençleri gören Şehabettin Yaşar (75), gençleri, bu alanın caretta üreme alanı olduğunu bu yüzden kumsalda araç kullanmamaları gerektiği konusunda uyardı. Alkollü oldukları iddia edilen gençler, Şehabettin Yaşar'a küfür ve hakaret etti daha sonra da yaşlı adamı darp etti.

Aracın kuma saplanmasının ardından gençler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine önce polis, ardından da yaşananları duyan gönüllü çevreciler de geldi. Polis ve gönüllü çevrecilerin yaptığı inceleme sonucu bazı caretta kaplumbağası koruma kafeslerinin kırıldığını bazı yuvaların ise aracın üstünden geçmesi sonucu yumurtaların zarar gördüğü belirlendi.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yakalandı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler gece boyunca İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulduktan sonra verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.

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Gören herkes isyan etmişti! Cezası belli oldu
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