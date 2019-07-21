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Yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi tedavi altına alındı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne başvuran kişilerin aynı dönerciden yedikleri anlaşıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 23:01 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 23:19
Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen 45 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yedikleri dönerden zehirlendikleri ileri sürülen 45 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Hastaneye müracaat eden vatandaşların, sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amacıyla müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

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Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesi
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