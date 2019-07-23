Bahis çetesine ‘Bugs Bunny’ operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Yasal bahis sitesinde 1 milyon takipçisi olan Kürşat Tavşan, insanları yasadışı 6 ilde yaptığı "Bugs Bunny" operasyonuyla örgütü çökertti. 21 kişi tutuklandı. Kürşat Tavşan'ın liderliğindeki çeteyi 8 ay takibe alan Konya Siber polisi, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Balıkesir'de baskın yaptı. Operasyonda 3'ü kadın 26 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda 2.4 milyon lira para, 400 bin lira değerinde altın ve pırlanta ele geçirilirken, örgütün 132 milyon değerindeki 65 gayrimenkulü ile 20 otomobiline el konuldu. Ayrıca örgüt üyelerinin kullandığı 537 banka hesabına da tedbir konuldu. Operasyon kapsamında örgüt lideri Kürşat Tavşan'ın eşi Nesrin Tavşan da gözaltına alındı. Nesrin Tavşan'ın örgütün kurduğu sosyal medya hesaplarını yönettiği belirtildi. Şüphelilerden aralarında Kürşat ve Nesrin Tavşan'ın da olduğu 21 şüpheli tutuklandı.