Zeynepbanktan son dakika haberi geldi! Birlikte oldu sonra şantaj yaptı...

Birlikte olduktan sonra doktorun fotoğraflarını çeken Zeynep Özkara'nın daha sonra "seni ailene, hastaneye herkese rezil edeceğim" diyerek şantaj yaptığı ortaya çıktı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın iddianamesine göre Zeynep Özkara, doktorun odasına girerek çantasından çıkardığı eterle şantaj yaptığı doktoru bayıltmak istedi, son dakika ayrıntıları çok şaşırttı...

DOKTORUN EVİNDE BULUŞTULAR...

Özkara, 2017 yılında muayene olduğu uzman doktor A.E.'ye kendisini 'bankacı' olarak tanıttı. Uygun fiyata ipotekli evlerin olduğunu, kendisine de bu şekilde ev bulabileceğini söyledi. Birbirlerinin telefon numaralarını aldılar. Özkara, yaklaşık 1 hafta sonra doktoru aradı. "Maltepe'de uygun bir ev var, sıkıştıkları için 147 bin liraya satılıyor" dedi. Doktor, emlakçı arkadaşının da tavsiyesiyle daireyi almaya karar verdi.

Özkara, ertesi gün doktoru kahvaltıya davet etti. Özkara burada doktora "Yalnız kalacağımız bir yer bul" dedi. Doktor da eşi tatilde olduğu için Özkara'yı kendi evine götürdü. Burada birlikte oldular. Özkara, bu sırada fark ettirmeden doktorun fotoğraflarını çekti. Sonra ev konusu açıldı. Özkara, doktordan evin bedeli 147 bin lirayı kendi hesabına göndermesini istedi. Doktor da telefondan kendi banka hesabına girdi. Tereddüt edince, Özkara telefonu elinden aldı, doktorun hesabından 46 bin doları kendi hesabına gönderdi.