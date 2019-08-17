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Son dakika haberi: 'de doğazgaz patlaması!

'de bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvar ve pencereleri düşerken, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019 08:37 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 08:50
Son dakika haberi: Sancaktepe'de doğazgaz patlaması!

Sancaktepe'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

İstanbul Sancaptepe'de doğalgaz patlaması


Mevlana Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede saat 07.30'da patlaması meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilirken inceleme devam ediyor.

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Son dakika haberi: Sancaktepe'de doğazgaz patlaması!
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