Son dakika: Sezen Aksu'nun acı günü!

Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, geçtiğimiz ay solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle aniden rahatsızlanmıştı. Bunun üzerine, Sami Yıldırım yakınlarının çağırdığı ambulans ile İzmir Kent Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Sami Yıldırım Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınmıştı. Yıldırım'ın yapılan tetkikler neticesinde, sodyum eksikliği nedeniyle solunum sıkıntısı yaşandığı belirtilmişti. Bugün gelen son dakika açıklamasıyla Sami Yıldırım'ın 91 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.