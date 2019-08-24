Son Dakika: Fedai Varan: ‘Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum’ Emine Bulut’un kardeşinden flaş açıklama…

Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızlarının önünde canice öldürülen Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, katil zanlısı F.B'nin hiçbir zaman çocuğuna babalık yapmadığını, alkolü, uyuşturucuyu ve kumarı bırakmadığını ileri sürdü.

'BUNLARA İNSAN DENEMEZ'

Ablasının zanlıdan yaklaşık 6 yıl önce tek celsede boşandığını anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Boşanırken de çocuktan yana hiçbir şey talep etmedi. 'Çocuk sizin olsun.' dedi çünkü bunun babalık duygusu yok. Babalık duygusu olsa çocuğunun yanında annesine bu caniliği, vahşeti yapabilecek bir insan olamaz. Bunlara insan denmez. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bunların hakkı idam. Çocuğunu ne zaman istese görebilirdi ama senede toplasan 5 defa ancak görüyordu çünkü istemiyordu. Çocuk hiçbir zaman ona 'Baba' demedi.