Eski kocası tarafından canice öldürülen Emine Bulut'un kardeşi: "Bunların hakkı idam"

Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü bir restoranda 10 yaşındaki F.B.B.'nin yanında canice boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, şu ifadelere yer verdi:

"Buradan sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Böyle karaktersizler, böyle şerefsizler ancak ve ancak 'idam' ile yargılanır. Bunların hakkı idamdır. Ben biliyorum bunlar ne ceza alırsan alsın yarın bir gün af çıkar 3 sene, 5 sene 10 sene sonra çıkar bu adam. Dışarı da tekrar içimiz de olacak bunlar. Çocuğu ne zaman isterse görüyordu. Zaten devlet buna belirli günler veriyor. Senede istese 5 defa görüyordu. Sonra istemiyor ki adamda babalık duygusu yok.



"Tek isteğim idam"

"Çocuk hiç bir zaman ona baba demez zaten. Allah'ım kimseye bu acıları yaşatmasın. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Yani tek isteğim devlet büyüklerimizden idam. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin. Aramız da yaşamasınlar."



"Muhabbet edip tartışıyorlar"

"Edindiğim bilgiye göre olay günü kız kardeşimi arıyor çocuğunu görmek istediğini söylüyor. Ablam çocuğunu göstermek için oturuyorlar bir yerde muhabbet ediyorlar. Sonra bu orada tartışıyor. Ablama ters-düz konuşmaya başlıyor. Sonra ablam çocuğunu alıyor babamı arıyor. Babama diyor ki dolmuşa bindireceğim Bilge'yi yoldan al diyor."



"Kimse müdahale etmiyor"

"Bunlar dolmuşa binerken tartışıyorlar. Dolmuşçular orada araya giriyor. Ne oluyor diye. Ablam diyor ki tamam sıkıntı yok. Problem yok çocuğum korkuyor çocuğumun yanında tartışmayın diyor. Bilge'nin yanında tartışmamaları için bu kolundan tutuyor iniyor aşağı. Bilge'nin psikolojisi bozulmasın diye. Orada gel konuşalım diye çekiyor. Çektikten sonra kimse de müdahale etmiyor."



"Babamı arayarak seni de öldüreceğim demiş"

"Zaten 4-5 aydır bu işi kendi kendine kuruyormuş. Belinde devamlı ekmek bıçağı ile geziyormuş. Her oturduğuna da anlatıyormuş zaten. Ağabeylerini öldüreceğim, babalarını öldüreceğim diye. Ablama bıçağı vurduktan sonra da babamı aramış. Seni de öldüreceğim bekle geliyorum. diye. Sonra yarım saat sonra yakalanıyor."



"Alkol, uyuşturucu kullanıyordu"

Çocuğuna babalık yapmadığını dile getiren Bulut, "Ablam hamile kaldıktan sonra çocuğu doğum yaptı. Biz bu Fedai denen karaktersizi aradık 'kızın oldu' diye. Annem aradıktan sonra annemin yüzüne kapattı telefonu. 2,5- 3 yıl sonrasına kadar çocuk hiçbir zaman baba bilmedi, amca bilmedi, babaanne bilmedi. Baba tarafından hiç kimseyi tanımadı çocuk. Bu çocuğa babam babalık yaptı. Dayıları da babalık yaptı. Annesi hem annelik hem de babalık yaptı. Annesi her şeyini varını yoğunu ona verdi. Aradan 3-4 yıl geçtikten sonra biz yine de çocuk babasız büyümesin diye biz araya girdik barıştırdık bunları. 3-4 ay denediler. Bu alkolü, uyuşturucuyu, kumarı hiç bir zaman bırakmadı. Baktı ki olacak gibi değil bunlar tek çelse de boşandı. Boşandıktan sonra çocuktan hiç bir şey talep etmedi. Çocuk sizin olsun dedi. çünkü bunda babalık duygusu yok. Bunlara insan denmez zaten." şeklinde konuştu.



Olay, 18 Ağustos Pazar günü bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba F.B. (43), Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski eşi Emine Bulut (38) ile tartışma yaşadı. F.B., 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan anne Emine Bulut ölmeden önce "Ben ölmek istemiyorum" derken, kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" sözleri de yürekleri burktu. Kırıkkale Adliyesine sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sulakyurt cezaevine gönderilmişti.