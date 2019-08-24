Son Dakika: Hava durumu bugün nasıl olacak? 24 Ağustos Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Ağustos ayının son dönemlerini yaşarken Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı gecikmedi. Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. On binlerce vatandaş sokağa çıkmadan önce '' Hava durumu bugün nasıl olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu bağlamda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporları merak ediliyor. 5 güne ilişkin sıcaklık raporunu resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM, şiddetli sağanak yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. İşte 24 Ağustos Meteoroloji son dakika hava durumu raporu, sıcaklık verileri ve sağanak yağış tablosu…

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

En güncel verilerle Meteoroloji son dakika hava durumu raporları, sıcaklık verileri ve sağanak yağış uyarılarına haberimizden erişebilir, 5 günlük hava durumu raporuna bakabilirsiniz. İşte Metropol şehirlerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların dün akşam saatlerinde Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olduğu gözlemlendi