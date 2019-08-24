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Son Dakika: bugün nasıl olacak? 24 Ağustos ’den gök gürültülü uyarısı!

Genel Müdürlüğü (MGM) son dakika raporunu açıkladı. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar ‘’ nasıl olacak? 24 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu nasıl?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havalar şiddetini artıracak. Hafta sonu dışarı çıkacaklara Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi. Peki gök gürültülü sağanak yağışlar yurdu ne zaman terk edecek? Haberimizin devamında 24 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporlarına erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.8.2019 07:35 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 08:01
Son Dakika: Hava durumu bugün nasıl olacak? 24 Ağustos Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Ağustos ayının son dönemlerini yaşarken 'den son dakika uyarısı gecikmedi. Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. On binlerce vatandaş sokağa çıkmadan önce '' nasıl olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu bağlamda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporları merak ediliyor. 5 güne ilişkin sıcaklık raporunu resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM, şiddetli sağanak yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. İşte 24 Ağustos hava durumu raporu, sıcaklık verileri ve tablosu…

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

En güncel verilerle Meteoroloji son dakika hava durumu raporları, sıcaklık verileri ve sağanak yağış uyarılarına haberimizden erişebilir, 5 günlük hava durumu raporuna bakabilirsiniz. İşte Metropol şehirlerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların dün akşam saatlerinde 'nun batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olduğu gözlemlendi

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Son Dakika: Hava durumu bugün nasıl olacak? 24 Ağustos Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
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