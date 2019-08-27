Eski kilisede defineci talanı

2 bin nüfuslu köye 1923-24 mübadelesinden sonra Selanik'ten getirilen Müslüman Türkler yerleştirildi. O dönem Rumların kullandığı kilise, köyde Rum kalmadığı için bir süre cami olarak kullanıldı. Daha sonra kaderine terk edilen kilise, şu an harabe halde depo olarak kullanılıyor.

Define avcıları ise, etrafında herhangi bir Hıristiyan mezarlığı kalmamasına rağmen kilisenin her tarafını delik deşik ediyor. Defineciler, kilisenin içinde 4-5 metre derinliğinde çukurlar kazanarak hazine ararken, yıkılmak üzere olan eski yapı tehlike de arz ediyor.