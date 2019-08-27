Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Eski kilisede defineci talanı

kilisede defineci talanı

İstanbul ’deki Gümüşdere Kilisesi’nin her tarafı defineciler yüzünden delik deşik olmuş durumda. Şu anda depo olarak kullanılan kilisenin bulunduğu Gümüşdere Mahallesi’nin Muhtarı Günay Yazıcı, “Kilisenin içi boş olmasına rağmen kazıyorlar” dedi. İstanbul Sarıyer ilçesine bağlı Gümüşdere köyü, mübadele döneminde Rumların kaldığı köy olarak biliniyor.

Giriş Tarihi: 27.8.2019 08:53 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 09:00
Eski kilisede defineci talanı

2 bin nüfuslu köye 1923-24 mübadelesinden sonra Selanik'ten getirilen Müslüman Türkler yerleştirildi. O dönem Rumların kullandığı kilise, köyde Rum kalmadığı için bir süre cami olarak kullanıldı. Daha sonra kaderine terk edilen kilise, şu an harabe halde depo olarak kullanılıyor.

Define avcıları ise, etrafında herhangi bir Hıristiyan mezarlığı kalmamasına rağmen kilisenin her tarafını delik deşik ediyor. Defineciler, kilisenin içinde 4-5 metre derinliğinde çukurlar kazanarak hazine ararken, yıkılmak üzere olan yapı tehlike de arz ediyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski kilisede defineci talanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN