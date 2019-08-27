Son dakika...Hava durumu bugün nasıl olacak? 27 Ağustos Meteoroloji’den sağanak yağış ve fırtına uyarısı!

Türkiye genelini kapsayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarıları son dakika haberi olarak geldi. Haftanın ikinci gününde vatandaşlar dışarı çıkmadan önce İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporuna bakıyor. Bugün hava nasıl olacak? Sağanak yağış ve kuvvetli sert fırtına belli bölgelerde etkisini gösterecek. Meteoroloji, önümüzdeki 5 günlük hava durumunda yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. Yayımlanan son verilere göre 27 Ağustos Salı günü 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. İşte 27 Ağustos son dakika hava durumu raporuna ilişkin detaylar…

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 27 AĞUSTOS

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu resmi sitede paylaşıldı. Sizler için hazırladığımız haberimizin ayrıntılarından 27 Ağustos 2019 Salı günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, il il hava durumuna bakabilirsiniz.

İşte ayrıntılar…