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Son dakika... bugün nasıl olacak? ’den ve fırtına uyarısı!

Genel Müdürlüğü’nden raporuna ilişkin son dakika uyarıları geldi. Ağustos ayının son dönemlerini yaşarken bazı illerimizde kuvvetli uyarısı geldi. Bu bağlamda ‘’ Bugün hava nasıl olacak, sağanak yağış nerelerde etkisini gösterecek?’’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren dışarı çıkmadan önce vatandaşlar , Ankara ve başta olmak üzere il il hava durumu raporlarına bakmaya başladı. Bu bilgiler doğrultusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumuna raporuna göre; Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgarın yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Yayımlanan son verilere göre 27 Ağustos Salı günü 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. İşte, 5 günlük tahmin raporu ile 27 Ağustos Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısına ilişkin ayrıntılı bilgiler…

Giriş Tarihi: 27.8.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 08:17
Son dakika...Hava durumu bugün nasıl olacak? 27 Ağustos Meteoroloji’den sağanak yağış ve fırtına uyarısı!

Türkiye genelini kapsayan Genel Müdürlüğü'nden uyarıları son dakika haberi olarak geldi. Haftanın ikinci gününde vatandaşlar dışarı çıkmadan önce , Ankara ve başta olmak üzere il il hava durumu raporuna bakıyor. Bugün hava nasıl olacak? ve kuvvetli sert fırtına belli bölgelerde etkisini gösterecek. Meteoroloji, önümüzdeki 5 günlük hava durumunda yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. Yayımlanan son verilere göre Salı günü 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. İşte 27 Ağustos son dakika hava durumu raporuna ilişkin detaylar…

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 27 AĞUSTOS

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu resmi sitede paylaşıldı. Sizler için hazırladığımız haberimizin ayrıntılarından 27 Ağustos 2019 Salı günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, il il hava durumuna bakabilirsiniz.

İşte ayrıntılar…

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Son dakika...Hava durumu bugün nasıl olacak? 27 Ağustos Meteoroloji’den sağanak yağış ve fırtına uyarısı!
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