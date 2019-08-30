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’den son dakika kuvvetli sağanak ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü son dakika raporunu paylaştı. Yayımlanan son rapora göre ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Bu bağlamda ‘’ Bugün hava nasıl olacak?’’ sorusunun yanıtı merak edildi. Dışarı çıkmadan önce vatandaşlar Meteoroloji son dakika hava durumu raporlarına bakmaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumuna dair uyarıları haberimizde derledik. Yayımlanan son rapora göre Doğu Karadeniz için sel uyarısı var. Birçok ilimiz için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısı yapılan açıklamada İstanbul'da da sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. İşte hava durumu son dakika uyarıları…

Giriş Tarihi: 30.8.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 17:20
Meteoroloji’den son dakika kuvvetli sağanak ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

son dakika raporunu resmi sitesinden duyurdu. On binlerce vatandaş dışarı çıkmadan önce '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Eylül ayına geldiğimiz bugünlerde bazı illerimizdeki sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesinin Karadeniz kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Tokat, Sivas, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu raporu…

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesinin Karadeniz kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Tokat, Sivas, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika kuvvetli sağanak ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
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