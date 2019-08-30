Meteoroloji’den son dakika kuvvetli sağanak ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu resmi sitesinden duyurdu. On binlerce vatandaş dışarı çıkmadan önce '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Eylül ayına geldiğimiz bugünlerde bazı illerimizdeki sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesinin Karadeniz kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Tokat, Sivas, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu raporu…

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesinin Karadeniz kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Tokat, Sivas, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.