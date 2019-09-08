Son dakika haberi: Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! (8 Eylül Pazar)

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Eylül ayının ikinci haftasına girmeden önce il il sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı peş peşe geldi. Bu bağlamda '' Bugün hava nasıl olacak, sağanak yağış nerelerde etkisini gösterecek?'' sorularına arama motorundan yanıt aramaya başladı. Meteoroloji de resmi internet sitesi üzerinden önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımlarken Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde başta olmak üzere birçok ili uyardı. Meteoroloji oluşabilecek sel, su baskını ve heyelana karşı vatandaşları tedbirlik olmaları gerektiği konusunda uyardı. İşte, İstanbul başta olmak üzere 5 günlük tahmin raporu ile Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısına ilişkin bilgiler…

HAVA DURUMU YARIN NASIL OLACAK? (8 EYLÜL 2019)

Haberimizden, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporlarına ulaşabilir, bölgelerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde 8 Eylül'de (Pazar) sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.