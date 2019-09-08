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Son dakika haberi: bugün nasıl olacak? ’den uyarısı! (8 Eylül Pazar)

Genel Müdürlüğü’nden son dakika uyarısı geldi. Türkiye geneli başta olmak üzere kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı. Özellikle sabah saatlerinde şiddetini artıracak olan kuvvetli yağmur için saat verildi. Hafta sonu plan yapanlar şimdiden ‘’ Bugün hava nasıl olacak?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre; Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul'da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli’nin doğu ilçelerinde yarın, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da ise bugün için sağanak uyarısı yaptı. Vatandaşların dışarıya çıkmadan önce su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve sele karşı tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. İşte son dakika haberine göre illerimizde saatlik hava durumu raporları...

Giriş Tarihi: 8.9.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 09:37
Son dakika haberi: Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! (8 Eylül Pazar)

'den son dakika uyarısı geldi. Eylül ayının ikinci haftasına girmeden önce il il ve kuvvetli rüzgar uyarısı peş peşe geldi. Bu bağlamda '' Bugün hava nasıl olacak, sağanak yağış nerelerde etkisini gösterecek?'' sorularına arama motorundan yanıt aramaya başladı. Meteoroloji de resmi internet sitesi üzerinden önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımlarken Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde başta olmak üzere birçok ili uyardı. Meteoroloji oluşabilecek sel, su baskını ve heyelana karşı vatandaşları tedbirlik olmaları gerektiği konusunda uyardı. İşte, başta olmak üzere 5 günlük tahmin raporu ile Meteoroloji'nin ve sağanak yağış uyarısına ilişkin bilgiler…

HAVA DURUMU YARIN NASIL OLACAK? (8 EYLÜL 2019)

Haberimizden, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporlarına ulaşabilir, bölgelerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde 8 Eylül'de (Pazar) sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

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Son dakika haberi: Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! (8 Eylül Pazar)
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