İBB’den Necip Fazıl’ın oyununa yasak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 106'ncı yılında yeni repertuvarını ve yeni sezon çalışmalarını, basın ve kültür- sanat dünyasıyla paylaştı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinden sonra Şehir Tiyatroları'nda geçtiğimiz sezon sahnelenen Necip Fazıl Kısakürek'in 1960 yılında yazdığı "Reis Bey" adlı oyunu yeni repertuardan çıkarıldı. Çıkarılma gerekçesi olarakta ekonomik nedenler önü sürüldü. İBB Şehir Tiyatroları'nın 2 Ekim'de açılacak yeni sezonunun tanıtımı Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur ile birlikte aralarında Zihni Göktay, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hikmet Körmükçü, Ayşegül İşsever de bulunduğu tiyatro sanatçıları katıldı. Toplantıda İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı ve Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur yeni sezonla ilgili bilgiler verdi.Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" oyunuyla birlikte Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" ve İskender Pala'nın "Aşk Bir Zamanlar (Gazale)" oyunlarının yeni sezonda repertuvardan çıkarılmasının sorulması üzerine şunları söyledi: "Çıkarılma kelimesini çok sert buluyorum. Onu şöyle söylesek daha uygun olur. Çünkü biz o niyetle hareket ettik. Önceliğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesinde israfı önlemek, ekonomik nedenler olarak söyleyebilirim. Proje bazlı oyunculara çok fazla yer verilmişti, bunların ekonomik maliyeti çok yüksekti ve biz ekonomik kaygıları başta tutmak, ayrıca kendi oyuncularımızı ön plana çıkarmak için, Şehir Tiyatroları'nın çok kıymetli sanatçıları oyuncuları var, onlarla beraber kendi oyunlarımızla ve oyuncularımızla ortaya çıkmak adına, sadece ikisini repertuvardan kaldırdık." Şehir Tiyatroları'nın kendi oyuncularıyla ikame edilebilecek oyunlara ağırlık vererek maliyetleri düşürmeye çalıştıklarını kaydeden Muratlı, "Buna tamamen maddi olay da diyemem, kendi tiyatromuzu ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu oyunları çekince yeni oyunlara yer açmak istiyoruz" diye konuştu.İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, bu kararı ekonomik gerekçelerle açıklasa da, repertuvardan kaldırılan oyunların hepsinin muhafazakar kalemlerden çıkması yasak vea sansür eleştirilerini beraberinde getirdi. Türk fikir, aksiyon ve sanat hayatında önemli bir yere sahip olan Necip Fazıl Kısakürek'in, 1960'da kaleme aldığı 'Reis Bey' oyunu ilk kez 2017 yılında gösterime girmişti.