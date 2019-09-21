Son dakika haberi: Yanlışlıkla başka kadını vurdu... Savunması 'yok artık' dedirtti!

Denizli'den gelen ve ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan haberin detayları pes dedirtiyor. Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1891 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Ali K. (67) isimli şahıs, dini nikahlı eşi G.K.'den bir süre önce ayrıldı.

YANLIŞLIKLA BAŞKA KADINI VURDU... SAVUNMASI 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ!

Ali K., barışma isteğini kabul etmeyen G.K. ile birkaç gün önce tartıştı. Sabah saatlerinde ise Ali K., G.K.'nin oturduğu binanın önüne 27 LJ 151 plakalı hafif ticari araç ile giderek evin balkonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Ancak Ali K., G.K. isimli kadının oturduğu daireyi karıştırınca yanlışlıkla torununa bakmak için kızının evine giden ve olayla hiçbir ilgisi olmayan balkondaki Sevgi G. (50) isimli kadını vurdu.

Mahkeme çıkartılan şahıs, adliye çıkışında kendisini savunarak, şoke eden sözler kullandı. İşte, son dakika haberinin detayları;