Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu için hava durumu raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda, bazı illerimizde hava sıcaklıkları artacakken, bazı illerimizde ise sağanak yağış etkisini gösterecek. Pek çok ilimizde de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte MGM tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporu…

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU RAPORU

Ülkemizin doğusunda gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Hava sıcaklığı Ardahan'da 6 dereceye kadar inecek. Diğer Bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı öğlen 25 akşam ise 17 derece, Ankara'da hava sıcaklığı öğlen 24 akşam 12 derece, İzmir'de ise hava sıcaklığı öğlen 28 akşam ise 17 derece olacak.

Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu geceden itibaren Artvin ve Rize'de etkili olması bekleniyor. Öte yandan Orta ve Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına etkili olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ İÇİN HAVA DURUMU RAPORU

Pazar günü Doğu'da sağanak yağış bulutlu bir havaya bırakıyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu güneşli, diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı öğlen 26 akşam ise 16 derece, Ankara'da hava sıcaklığı öğlen 25 akşam 12 derece, İzmir'de ise hava sıcaklığı öğlen 29 akşam ise 16 derece olacak.