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'de ilanıyla pes dedirten

'de akıllara durgunluk veren yeni bir olayı yaşandı. Başkasına ait iş makinesini internetten satışa çıkararak, 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan iki kişiden birisinin firari hükümlü olduğu ve kesinleşmiş 7 yıl hapis cesası olduğu öğrenildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 17:46 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 18:17
Kayseri'de internet ilanıyla pes dedirten dolandırıcılık

Kayseri'de başkasına ait iş makinesini internetten satışa çıkararak, 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla biri firari hükümlü 2 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, S.G. ile F.G. başkasına ait kepçeyi internet üzerinden 30 bin liraya satışa çıkardı.

AFYON'DAN KAYSERİ'YE GELDİLER

İş makinesini satın almak için Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye gelen A.M. (62) ve V.M. (28), S.G. ve F.G. ile 13 bin lira nakit ve 17 bin lira değerinde araç vermek için anlaştı.

KEPÇEYİ YERİNDE BULAMADILAR!

Noterden aracın devrini yaptıktan sonra kepçeyi almak için belirlenen adrese giden A.M. ve V.M, aracın yerinde olmadığını görünce polise başvurdu.

SABIKALI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirli ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapmak" suçundan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.G. ile F.G'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.G. mahkemece tutuklandı, F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kayseri'de internet ilanıyla pes dedirten dolandırıcılık
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