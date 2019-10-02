Son dakika: Hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji gün verip uyardı! Yağmur geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve tüm yurdu ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ekim ayının ilk günlerini yaşadığımız bugünlerde sıcak havalar etkisini gösterirken bazı illerimiz için yağış uyarısı verildi. Özellikle bu hafta sonu plan yapacaklar için Meteoroloji hava durumu 5 günlük raporunda yağışların etkisini göstereceğini önemle vurguladı. Peki Hava durumu bugün nasıl olacak?

METEOROLOJİ GÜN VERİP UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminleri paylaşıldı. Haberimizin devamında güncel hava durumu verilerine ulaşabilirsiniz.