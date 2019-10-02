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Son dakika: bugün nasıl? gün verip uyardı! Yağmur geliyor…

Genel Müdürlüğü’nden son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ekim ayına girmemizle birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. On binlerce vatandaş dışarı çıkmadan önce ‘’ Bugün hava nasıl olacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumuna ve 5 günlük hava durumu raporuna rapora yer verdi. Yurt genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Cuma günü ise Metropol şehir İstanbul'da yağmur bekleniyor. İşte 2 Ekim hava durumu raporu ve Meteoroloji’den gelen son dakika sağanak yağış uyarısı…

Giriş Tarihi: 2.10.2019 11:09
Son dakika: Hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji gün verip uyardı! Yağmur geliyor…

Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve tüm yurdu ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ekim ayının ilk günlerini yaşadığımız bugünlerde sıcak havalar etkisini gösterirken bazı illerimiz için yağış uyarısı verildi. Özellikle bu hafta sonu plan yapacaklar için Meteoroloji hava durumu 5 günlük raporunda yağışların etkisini göstereceğini önemle vurguladı. Peki nasıl olacak?

METEOROLOJİ GÜN VERİP UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminleri paylaşıldı. Haberimizin devamında güncel hava durumu verilerine ulaşabilirsiniz.

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Son dakika: Hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji gün verip uyardı! Yağmur geliyor…
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