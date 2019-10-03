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'da aynı suçtan üç gün sonra tekrar yakalanan şüpheliler, serbest bırakıldı!

'da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılıp üç gün sonra aynı suçtan tekrar gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe yeniden serbest bırakıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 17:07
Konya'da aynı suçtan üç gün sonra tekrar yakalanan şüpheliler, serbest bırakıldı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evden bir miktar para çalındığını, ev sahibinin ise hırsızlarla karşılaştığı ihbarını aldı.

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3 GÜN ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞLADI

Harekete geçen ekipler, zanlıların, üç gün önce aynı suçtan gözaltına alınıp çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılan Nazan G. (20), Sevim Y. (19), Z. E. (16) ve Z.E. (13) olduğunu tespit etti.

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YİNE SERBEST KALDILAR!

Şüpheliler, olayın hemen ardından, hırsızlık olayının yaşandığı bölgede yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazan G, Sevim Y, Z.E. ve Z.E, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla yeniden serbest bırakıldı.

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Konya'da aynı suçtan üç gün sonra tekrar yakalanan şüpheliler, serbest bırakıldı!
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