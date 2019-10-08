Arda Ayten: Ne çok akrabam çıktı hiçbirini tanımıyorum

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında finalde "10 kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer" sorusuna yanıt verirken, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak doğru cevabı veren ve 1 milyon lira kazanan Arda Ayten herkesi duygulandırdı. Anne ve babası 4 yaşındayken ayrılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Arda Ayten (21) yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Yarışmayı kazandıktan sonra tanımadığı birçok kişinin kendisini aradığını, sosyal medyadan ulaştığını anlatan Arda, "Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış. Milyoner olduktan sonra hepsi beni hatırladı. Ama ben onların hiçbirini hatırlamadım. Milyoner olduğumu öğrenince mantar gibi bir gecede ortaya çıktılar" dedi. En çok felsefe, roman ve tarih kitapları okumayı sevdiğini anlatan Arda, "En beğendiğim yazarlar Jack landon, Çehov, Dostoyevski, Hofmann, Thomas Mann, Denis Diderot" dedi. Arda, kendisine 1 milyon lira kazandıran soru ile ilgili ise şunları söyledi: "Bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu en iyi anlatan da İstiklal Marşımızdır. Milli Marşımızı hepimizin ezbere okuyabilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hele bu kişi bir üniversite öğrencisi ise. Ben de bunu yaptım. İstiklal Marşımız sadece duvarlarda çerçevelere asılmış değil yüreklerimize kazınmış olması gerekir. Aslında bu soruya anında cevap vermem gerekirdi, tek üzüntüm bu..."

Türkiye nefesini tutmuştu! Arda Ayten böyle milyoner oldu!

Televizyon programının ardından öğrenim gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu erkek öğrenci yurduna dönen Arda, öğretim görevlileri, okul arkadaşları ve yurt görevlileri tarafından tebrik yağmuruna tutuldu. Arda'nın öğrenim gördüğü KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Arda'yı makamında kabul ederek, el yapımı küçük çeyiz sandığı hediye etti. Rektör Can kendi sosyal medya hesabında "Üniversitemizi başarıyla temsil eden Tıp Fakültemiz öğrencisi Arda Ayten'i gönülden tebrik ediyor, kıymetli öğrencimize başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum" yazıp, Arda ile çekilen resmini paylaştı.