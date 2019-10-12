Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 12 Ekim bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneli son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta sonu plan yapan vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporunu merak ediyor. MGM'nin resmi sitesinde yer alan rapora göre belli illerimizde sağanak yağış etkisini gösterecek. On binlerce vatandaş dışarı çıkmadan önce '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna arama motoru üzerindne yanıt aramaya başladı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin yayınladığı son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları…

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt geneli hava durumu raporu yayınlandı. Haberimizin devamında Meteoroloji'nin yayınladığı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminlere bakabilir. Hafta sonuna ilişkin güncel hava durumu verilerine ulaşabilirsiniz.