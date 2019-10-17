Galatasaray tribün lideri çatışmada öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'UN Güngören ilçesinde önceki akşam motosikletle bir kahvehanenin önüne gelen 4 kişi, burada bekleyen 5 kişiye kurşun sıktı. Bunun üzerine kahvehane önündekilerde bellerinden çıkardıkları tabancaları çekerek ateşle karşılık verdi. Yaklaşık 5 dakika süren çatışmanın ardından Gökhan Osman, Güney B., ve kahvehanede oturan Osman Saral yaralandı. Hastanede kaldırılan yaralılardan Osman, hayatını kaybetti. Osman'ın, GS tribününün sevilen isimlerinden olduğu ve "İkiz Gökhan" olarak tanındığı öğrenildi.