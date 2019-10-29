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haberi: uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor! İşte günlük tahmini

Genel Müdürlüğünden tahmini geldi. Yapılan son değerlendirmeye göre yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış ve sabah saatlerinde ise yer yer pus olacak. Bu nedenle vatandaşların yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ani sel gibi sorunlara karşı tedbirli olması gerekiyor. Gün içerisinde vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 29.10.2019 07:32 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 08:01
Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor! İşte günlük hava durumu tahmini

açıklaması geldi! 29 Ekim yani bugün ülkenin bazı illerinde kuvvetli sağanak yağış olabileceğini duyurdu. Gün içerisinde ülkenin iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olurken Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış görüleceği vatandaşlara duyuruldu. Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNİ

Yağışların; öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizin devamından Meteoroloji son dakika hava durumu değerlendirmesine ulaşabilirsiniz…

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Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor! İşte günlük hava durumu tahmini
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