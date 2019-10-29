Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor! İşte günlük hava durumu tahmini

Son dakika hava durumu açıklaması geldi! Meteoroloji 29 Ekim yani bugün ülkenin bazı illerinde kuvvetli sağanak yağış olabileceğini duyurdu. Gün içerisinde ülkenin iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olurken Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış görüleceği vatandaşlara duyuruldu. Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNİ

Yağışların; öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizin devamından Meteoroloji son dakika hava durumu değerlendirmesine ulaşabilirsiniz…