Mustafa Yeneroğlu kimdir? İşte Mustafa Yeneroğlu’nun hayatı

Gündemde trend isimler arasında yer alan Mustafa Yeneroğlu hayat hikayesi merak edildi. Ak Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu evli ve 3 çocuk babasıdır. Bayburt doğumlu olan Yeneroğlu uzun yıllar Almanya'da yaşamıştır. Peki Mustafa Yeneroğlu kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen hayat hikayesi…

MUSTAFA YENEROĞLU KİMDİR?

Mustafa Yeneroğlu, 1975 yılında Bayburt'ta doğdu. 1976'da ailesiyle birlikte Almanya'nın Köln şehrine yerleşti. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden denkliğini aldı. 1987 yılından bu yana, yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. IGMG Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ak Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 2015-2017 yılları arasında Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ayrıca 26. Yasama Dönemi 1. ve 2. Yasama Yıllarında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini ifa etti. Aralık 2017 itibarıyla TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyesidir.

Almanca ve İngilizce bilen Yeneroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa etti.