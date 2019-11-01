Güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2019

Ülkemizde en çok araştırılan konu başlıkları arasında altın fiyatları yer alıyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'da 1 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Vatandaşlar, özellikle gram ve çeyreğin son durumu yakından takip ediyor, bunun nedeni de ülkemizde birikim ve yatırım alanındaki bir numaralı nesne olması. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel altın fiyatlarını bulabilirsiniz.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 1 KASIM 2019

Geçtiğimiz günün verilerine göre serbest piyasada 24 ayar külçenin gram satış fiyatı 278 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 277,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe (Gr.) 278 liradan, bin 831 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 852 liradan, 253,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,25 liradan, bin 789 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 809 liradan, 895 liradan alınan Yarım Ziynet 905 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.

1 Kasım canlı altın fiyatları haberimizin devamında...