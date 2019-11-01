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Güncel : Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2019

ile ilgili yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere döviz kurlarında yaşanan hareketlilikten doğrudan etkilenen altın, belli bir süredir inişli çıkışlı bir grafik içerisinde ilerlemeye devam ediyor. Genel anlamda takı amaçlı olarak kullanılan altın düğün sezonlarının sona ermesi ve kasım ayına girdiğimiz şu günler ile birlikte yatırım amaçlı olarak rağbet görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimiz aracılığıyla Kapalıçarşı alış satış fiyatları detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.11.2019 10:18
Güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2019

Ülkemizde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'da ne kadar oldu? Vatandaşlar, özellikle gram ve çeyreğin son durumu yakından takip ediyor, bunun nedeni de ülkemizde birikim ve yatırım alanındaki bir numaralı nesne olması. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel altın fiyatlarını bulabilirsiniz.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 1 KASIM 2019

Geçtiğimiz günün verilerine göre serbest piyasada 24 ayar külçenin gram satış fiyatı 278 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 277,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe (Gr.) 278 liradan, bin 831 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 852 liradan, 253,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,25 liradan, bin 789 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 809 liradan, 895 liradan alınan Yarım Ziynet 905 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.

1 Kasım canlı altın fiyatları haberimizin devamında...

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Güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2019
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