Salak şoför yazınca ben çıkıyorum

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Antalya'da İranlı bir turistin otobüste unuttuğu ve içerisinde 30 bin lirayı aşkın döviz bulunan cüzdanı bulup sahibine teslim eden şoför Barış Özer, bu sefer özel güvenlik görevlisinin unuttuğu cüzdanı bulup sahibine teslim etti. Dürüst şoför, yaptığı iyilikler karşısında sosyal medyada yapılan 'salak' yorumları yüzünden Google'a 'salak şoför' yazınca kendisinin çıktığını, bu duruma çok üzüldüğünü söyledi. Yapılan yorumlara da tepki gösteren Özer, "Google gibi bir arama motorunda çıkmamız üzücü. Şimdi yine cüzdan buldum, olumsuz yorum yapmazlar diye düşünüyorum" diye konuştu.Güvenlik görevlisinin teşekkür ettiğini ifade eden Özer, vatandaşların sadece eşyalarını unutmadığına dikkat çekip "Yaşlı bir amca karısını unutmuş, kapıya vurarak durmamı istedi. 'Ne oldu amca' deyince, karısını unuttuğunu söyledi. Her türlü olayla karşılaşıyoruz" dedi. Özer, vatandaşlara uyarıda bulunarak biraz daha dikkatli olmaya davet etti.