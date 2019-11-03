Çiçek gibi ceza

ADAPAZARI Karasu Çevre Yolu üzerinde Fatma Arslan yolda otomobiliyle seyir halinde iken iddiaya göre Mesut Kara isimli sürücü tarafından yolda sıkıştırıldı. İki sürücü trafik ışıklarında yan yana gelince aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kara, "Seni ezer geçerim" deyince konu mahkemeye taşındı. Mahkeme öncesinde taraflar uzlaştırıcı Hanife Ekşi ile görüştü. Uzlaştırmacı ile yapılan görüşmeler sonunda Kara'nın Adapazarı'nın en işlek caddesi olan Çark Caddesi'nde kadınlara 101 adet çiçek dağıtmasına karar verildi.

Üzerinde "Fatma Hanım ve kabalıklarımıza maruz kalan tüm kadınlardan bu çiçek aracılığı ile özür diliyorum. Bundan sonra size karşı çok daha hassas ve nazik olacağıma söz veriyorum" yazılı notla birlikte Kara 101 çiçeği dağıttı. Fatma Arslan, "Erkekler, kadın şoför görünce biraz daha agresif davranıyorlar. Kişiyi bireysel olarak cezalandırmaktan ziyade ben kendisinin daha ıslaha yönelik bir ceza almasını istiyordum. İlerleyen zamanlarda kendisi uzlaşmak istedi. Kadınlara çiçek dağıtmanın kendisi üzerinde çok etkili olacağını düşündük" diye konuştu. Kara ise "Kadınlar neden çiçek dağıttığımı sordular ve ben de nedenini anlatım. Hoşuma gitti çiçek dağıtmak, güzel oldu. Kadınlar çiçek aldığı zaman çok mutlu oluyor. Bu olay bana hemen sinirlenmemeyi, karşındaki insanı tanımayı öğretti. Bir anlık öfkeyle ağzımızdan çıkabilecek kelimeye çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu..