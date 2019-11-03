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“Geleceğin Bilimi Forumu” başladı

Giriş Tarihi: 3.11.2019
“Geleceğin Bilimi Forumu” başladı
İSTANBUL Medipol Üniversitesi öğrencilerinin öncülüğünde farklı şehirlerden gençlerin katkılarıyla düzenlenen 'Geleceğin Bilimi Forumu' başladı. Bilimi popülerleştirme, yeni fikirler oluşturma, gençleri üretmeye ve gelişmeye teşvik etme amacıyla farklı dallarda alanında uzman kişileri bir araya getiren organizasyon 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapsamında 'Öze Dönüş' temasıyla bu yıl 4. kez düzenleniyor. Güney Kampüs'te yapılan forumun açılışında konuşan, Dr. Muhammet İkbal Alp, Geleceğin Bilimi Hareketinin 80 bin kişiye ulaştığını belirtti.
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“Geleceğin Bilimi Forumu” başladı
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