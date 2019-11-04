Trafiği birbirine kattılar! Düğün konvoyundaki trafik magandaları kameralara işte böyle yansıdı...

TEM Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde bir düğün konvoyu trafikte adeta dehşet saçtı. Araçlarıyla yaptıkları tehlikeli hareketlerle hem kendi hem de çevredekilerin canını hiçe sayan magandaların trafik dehşeti kameralara yansıdı. İşte o görüntüler ve detaylar…

ADETA TERÖR ESTİRDİLER!

ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nu drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi. TEM Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde dün öğlen saatlerinde bir düğün konvoyu yolu kapattı. Konvoydan bazı araçlar kapatılan yolda drift yapmaya başladı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yapan magandalar kamerada!

Kendilerini ve diğer araçları tehlikeye düşüren trafik magandaları nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Konvoya katılan bazı araçlarda bulunan kişiler o anlar cep telefonu kameralarına kaydetti. Konvoyda bulunan araçların plakalarını tek tek tespit eden polis ekipleri trafik magandalarını yakalamak için çalışma başlattı.