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İçtiği sigarayı söndürmeden yatınca çıkan yangında öldü

'nın Beyşehir ilçesinde, içtiği sigarayı söndürmeden uykuya dalan 51 yaşındaki çıkan yangında hayatını kaybetti. Oturma odasında içtiği sigarayı söndürmeden yatak odasına geçip uykuya dalan Ak, içeride yanar halde unuttuğu sigaranın koltuğu tutuşturması üzerine çıkan yangında dumandan boğuldu. Olaya müdahale eden itfaiye erleri, adamın cansız bedenini yatak odasına buldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.11.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 17:29

İddiaya göre Mustafa Ak, bu sabah yalnız yaşadığı Bayındır Mahallesi'ndeki evinin oturma odasında sigara içti. Sigarayı söndürmeden de yatak odasına geçip, uykuya daldı.
Ancak sigaranın koltuğu tutuşturmasıyla yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri içeri girdiklerinde Mustafa Ak'ın cansız bedenini buldu.
Dumandan boğularak hayatını kaybettiği belirlenen Ak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. Başlatılan soruşturma sürüyor.

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İçtiği sigarayı söndürmeden yatınca çıkan yangında öldü
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