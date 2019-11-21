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"'da hastaneye gittim 4 ay sonraya gün verdiler..."

’nin alanında dünyaya örnek olan uygulamaları, her geçen gün kendini daha fazla gösteriyor. Türkiye’yi sağlıkta geleceğe taşıyan Şehir Hastaneleri de bu konuda atılan en büyük adımlardan birisi oldu. Acaba yurt dışında sağlık uygulamaları nasıl? Bazı çevrelerin sürekli kötülemeye çalıştığı Türkiye’nin sağlık alanındaki hizmet farkını anlatan haber, gazeteci ’den geldi. Özdemir, yayınladığı kısa videoda ’da yaşadıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 20:01
Amerika'da hastaneye gittim 4 ay sonraya gün verdiler...

Türkiye sağlık alanında dev yatırımlarla çağ atladı ve dünya çapında haklı bir yer edindi. Yıllar öncesinde yaşanan sıkıntılar, yokluklar ve yoksulluklar geride kaldı. Artık yaşlı insanlarımız şikayet değil, dua ediyorlar.

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TÜRKİYE SAĞLIKTA DA CAZİBE MERKEZİ OLDU

Genç kuşaklar ise, o sıkıntıları ve çileleri hiç yaşamadıkları için değerlendirmelerini bugünkü şartlar üzerinden yapıyor. Bugün Türkiye, tüm dünya için sağlık açısından bir cazibe merkezi haline geldi. Avrupadan, Rusya'dan, Amerika'dan insanlar tedavileri için Türkiye'yi tercih ediyor. Bunun son örneğini gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD'de karşılaştığı, yaşadığı olayla bire bir gördü. Durumu anlatan bir video paylaştı.

Cüneyt Özdemir: Amerika'da hastaneye gittim 4 ay sonraya gün verdiler...

Yurt dışında tedavi olmak için bir hastaneye giden Cüneyt Özdemir'in, "Tedavi için bana 4 ay sonraya gün verdiler, ki sağlık sigortamız olmasına rağmen. Yine bana diyeceksiniz ki 'Cüneyt yandaşa bağladı' ama buradan pek çok insan daha basit ve kolay olduğu için Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandığı video sosyal medyada gündem oldu.

Özdemir, paylaştığı videoda "ABD'de hastaneye gittim, Mart ayına randevu verdiler. Daha Kasım'ın sonundayız. Dişine bir şey olur 4 bin dolar, 10 bin dolar para alıyorlar." ifadelerini kullandı.

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