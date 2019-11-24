Tarihçi-yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu gençlerle buluşuyor

Tarihimizde FETÖ benzeri yapılardan 15 Temmuz gecesi halkın yazdığı destana kadar pek çok başlığın derinlemesine ele alınacağı programın moderatörlüğünü ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse gerçekleştiriyor.

15 Temmuz'dan Türkiye ve dünyadaki darbeler tarihine, sömürgecilikten kolonyalizme pek çok konu başlığının işleneceği HAFIZANDA NE VAR?-HARBİ KONUŞMALAR her ay Hafıza 15 Temmuz'da yapılıyor. Program, gençlerin buluştuğu ve meseleleri hem 15 Temmuz tanıklarından hem de akademisyenlerden dinlediği bir platform olmayı hedefliyor.