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Tarihçi-yazar Prof. Dr. gençlerle buluşuyor

Hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde kapılarını ziyaretçilere açan ve Derneği’nin işletmesini yürüttüğü Hafıza 15 Temmuz, yeni bir programa ev sahipliği yapıyor. ile ortak yürütülen program HAFIZANDA NE VAR?-HARBİ KONUŞMALAR başlığını taşıyor. İlkine İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın katıldığı programın Kasım ayı konuğu Tarihçi-Yazar Prof. Dr. .

Giriş Tarihi: 24.11.2019 18:41 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 18:42
Tarihçi-yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu gençlerle buluşuyor

Tarihimizde FETÖ benzeri yapılardan 15 Temmuz gecesi halkın yazdığı destana kadar pek çok başlığın derinlemesine ele alınacağı programın moderatörlüğünü ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse gerçekleştiriyor.

15 Temmuz'dan Türkiye ve dünyadaki darbeler tarihine, sömürgecilikten kolonyalizme pek çok konu başlığının işleneceği HAFIZANDA NE VAR?-HARBİ KONUŞMALAR her ay Hafıza 15 Temmuz'da yapılıyor. Program, gençlerin buluştuğu ve meseleleri hem 15 Temmuz tanıklarından hem de akademisyenlerden dinlediği bir platform olmayı hedefliyor.

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Tarihçi-yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu gençlerle buluşuyor
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